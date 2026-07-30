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30 июля 2026 в 15:06

Стало известно, против чьих детей готовился теракт в Польше

Блогер Протасевич: Минск предупредил Варшаву об атаке на детей Тихановской

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Белорусские силовики предупредили власти Польши о готовящейся атаке на детей активистки Светланы Тихановской, написал журналист Роман Протасевич в Telegram-канале. По его словам, напасть на них должен был оппозиционер Денис Дашкевич. Со слов блогера, после преступления он хотел совершить политическое заявление и покончить с собой.

Теперь мне понятно, почему дипломаты держали все в тайне и не раскрывали подробностей о том, как недореализованный «борец за демократию» хотел убить детей «активистки», кстати, руками украинцев, а потом демонстративно сделать политическое заявление и совершить суицид, тем самым хоть так «войти в историю», — заявил журналист.

По сведениям Протасевича, Дашкевича признали угрозой национальной безопасности. Власти также начали готовиться к его депортации. Как утверждает журналист, оппозиционер обратился за помощью к Тихановской, но та отказала ему, после чего он и замыслил совершить преступление.

Протасевич отметил, что детей Тихановской спасли власти Белоруссии. С его слов, для них жизни людей важнее любых геополитических обид.

Сообщение о готовящемся теракте Варшава получила 23 июля. МИД Польши поделился информацией с временным поверенным в делах Польши в Беларуси Кшиштофом Ожанном.

Европа
Польша
Белоруссия
Светлана Тихановская
дети
атаки
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