В Литве обнаружили «секретный ход» из Белоруссии Литовские пограничники нашли туннель через границу со стороны Белоруссии

Литовские пограничники обнаружили туннель на границе с Белоруссией, сообщила Литовская государственная пограничная служба. Диаметр подземного хода составлял около метра.

Сотрудники Кабельского пограничного поста Варенского пограничного подразделения зарегистрировали вибрации поверхности земли и установили, что со стороны Белоруссии, возможно, ведется рытье подземного туннеля вблизи села Пиешки, — говорится в сообщении.

Туннель на пять метров заходил на территорию Литвы, при этом выход так и не был вырыт. Пограничники предположили, что подземным ходом еще не пользовались. В связи с находкой начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что власти Литвы будут требовать от граждан России и Белоруссии, въезжающих в страну для публичных выступлений, подписания декларации с осуждением действий РФ на Украине. Нововведения планируется ввести для людей, которые публично выступают в сферах образования, культуры и спорта.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания властей Литвы, что Россия якобы может планировать атаки на объекты критической инфраструктуры в Польше и странах Балтии, свежей порцией страшилок. По его словам, Запад пытается создать образ врага «на какой-то другой стороне».