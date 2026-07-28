Силы российской ПВО сбили за сутки 842 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщили в канале Минобороны РФ в МАКСе. Вооруженные силы также подбили 17 украинских управляемых военных бомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 842 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее пленный боец 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский сообщил о том, что командиры украинской армии били по своим отступающим солдатам FPV-дроном. На беспилотник прикрепили боеприпас. По словам пленного, атака произошла после того, как он сообщил командованию о критической ситуации в группе.

Кроме того, российские дроны поразили 12 пикапов ВСУ в Сумской области за сутки. С их помощью украинская армия перевозила личный состав, боеприпасы и материальные средства. Командир батальона БПЛА с позывным Велес отметил, что обнаружение и поражение целей расчетами FPV-дронов происходит круглосуточно.