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28 июля 2026 в 10:48

Командиры ВСУ использовали FPV-дроны вместо заградотрядов

Пленный Халковский: командование ВСУ приказало атаковать своих солдат дроном

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинское командование отдало приказ нанести удар FPV-дроном по собственным военнослужащим, которые пытались отступить, сообщил РИА Новости пленный боец 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский. По его словам, перед этим он связался с руководством по радиостанции и сообщил о критической ситуации в группе, страдающей от голода. Однако вместо помощи на позиции голодающих солдат прилетел ударный беспилотник с прикрепленным боеприпасом.

Хотели наши нас уничтожить, чтобы назад мы откат не делали, — сказал пленный.

В результате детонации один из украинских военных погиб на месте, сам Халковский получил тяжелое ранение лица. Как отмечают другие пленные, командиры ВСУ регулярно угрожают подчиненным ударами дронов за отказ идти в атаку или попытки оставить позиции.

Ранее командир штурмового взвода группировки войск «Центр» с позывным Гришаев рассказал: в ходе боев за Белицкое украинские военные притворились, что хотят сдаться в плен, чтобы неожиданно открыть огонь по российским бойцам. Хитрость вовремя заметил и пресек военнослужащий из отделения, после чего завязалась короткая перестрелка.

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