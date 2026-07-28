Популярную секс-блогершу судят за видео 18+ в Telegram Baza: секс-блогерше Соне Мармеладовой грозит до шести лет за порнографию в Сети

В Москве секс-блогерше Соне Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина) предъявлено обвинение в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете группой лиц по предварительному сговору, передает Telegram-канал Baza. По его данным, за год (с января 2023-го) она заработала на продаже интимного контента более 30 млн рублей.

Как информирует Baza, блогерша использовала Telegram для монетизации: она вела открытый канал, где рекламировала платные приватные часы с доступом к фото- и видеоматериалам. Силовики провели контрольную закупку, оформив подписку, и экспертиза подтвердила порнографический характер полученного контента. На допросе Вершинина призналась, что переехала в Москву в 2022 году, начинала с оказания интимных услуг (60 тыс. рублей в час), а затем перешла в онлайн, создав «порноимперию».

Дело рассматривается в суде. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Ранее блогерша также упоминалась в связи с участием в скандальной вечеринке блогеров в Москве.

Ранее в Москве блогершу Анастасию Брагину арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. Правоохранительные органы сообщили, что причиной задержания стала прогулка обнаженной по городу.