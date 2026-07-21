Гулявшей голой по Москве блогерше вынесли наказание Блогершу Анастасию Брагину арестовали на 14 суток за голую прогулку по Москве

В Москве блогерше Анастасии Брагиной назначено 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Поводом для задержания послужила прогулка обнаженной по городу.

Назначено 14 суток административного ареста, — поделился собеседник.

Ранее сообщалось, что Брагину оштрафовали на 4 тыс. рублей. Девушка была задержана полицией за нарушение общественного порядка. Она отказалась пройти медицинское освидетельствование в отделении, что вызвало предположения полицейских о возможном наркотическом опьянении.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о намерении обратиться в правоохранительные органы в связи с действиями скандальной треш-блогерши. Мизулина сравнила девушку с Дианой Шурыгиной и отметила, что ее видеоматериалы привлекают внимание многотысячной аудитории детей в возрасте от 9 до 12 лет.