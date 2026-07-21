Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 13:19

Гулявшей голой по Москве блогерше вынесли наказание

Блогершу Анастасию Брагину арестовали на 14 суток за голую прогулку по Москве

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве блогерше Анастасии Брагиной назначено 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Поводом для задержания послужила прогулка обнаженной по городу.

Назначено 14 суток административного ареста, — поделился собеседник.

Ранее сообщалось, что Брагину оштрафовали на 4 тыс. рублей. Девушка была задержана полицией за нарушение общественного порядка. Она отказалась пройти медицинское освидетельствование в отделении, что вызвало предположения полицейских о возможном наркотическом опьянении.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о намерении обратиться в правоохранительные органы в связи с действиями скандальной треш-блогерши. Мизулина сравнила девушку с Дианой Шурыгиной и отметила, что ее видеоматериалы привлекают внимание многотысячной аудитории детей в возрасте от 9 до 12 лет.

Москва
блогеры
наказания
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог предупредила о рисках употребления вредной пищи
Воспитательница частного детсада ударила ребенка с особенностями
«Надо учитывать»: в МИД России отреагировали на ядерные исследования ФРГ
Россия вошла в число мировых лидеров по выживаемости детей с раком
Терапевт дал советы, как эффективно избавиться от онемения в конечностях
В Иркутске временно изменят маршруты общественного транспорта
Российский аэропорт потратит миллионы на «пассивный купол» от дронов
Сотрудника УК осудили после гибели пенсионерки при падении наледи с крыши
Таможенники нашли в багаже пассажирки ювелирку на 36 млн рублей
Мужчина остался без трусов после налета бобра
Защитникам приграничья упростили поступление в вузы
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением
Следком предложил разработать сервис для защиты подростков от мошенников
Немецкие автомобилисты массово поехали в европейскую страну за топливом
РКН удалил пояснение к скандальной строчке из песни Lil Pump и Канье Уэста
Топливные ограничения начали снимать в России
Прогноз погоды в Москве: ждать дождей до конца июля? Как начнется август
Госдума приняла закон о запрете проживания в России мигрантов с судимостью
Госдума запретила давать гражданство и ВНЖ иностранцам с судимостью
Трое мирных жителей ранены при атаках дронов в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.