В России проверят треш-блогершу после жалоб на контент для школьников

В России проверят треш-блогершу после жалоб на контент для школьников Мизулина заявила о проверке треш-блогерши из-за порноконтента для детей

Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы из-за деятельности треш-блогерши, которую глава организации Екатерина Мизулина назвала последовательницей Дианы Шурыгиной. В своем Telegram-канале она сообщила, что в Лигу безопасного интернета поступает большое количество обращений от подростков и их родителей. По ее словам, двое школьников лично пришли в офис организации.

Треш-блогерша публично растлевает детей на своих ресурсах, постоянно находясь в голом виде в кружках, ведет разговоры в таком виде с детьми преимущественно на интимные темы, а также раздает школьникам различные советы развратного характера, — написала она.

По словам Мизулиной, публикации блогерши смотрят тысячи детей, в основном в возрасте от девяти до 12 лет. Кроме того, глава Лиги безопасного интернета заявила, что блогерша устроила в Москве публичную акцию, во время которой, по ее словам, гуляла по городу в обнаженном виде, посещала кафе и снимала происходящее на видео.

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