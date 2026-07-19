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19 июля 2026 в 15:04

В России проверят треш-блогершу после жалоб на контент для школьников

Мизулина заявила о проверке треш-блогерши из-за порноконтента для детей

Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета
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Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы из-за деятельности треш-блогерши, которую глава организации Екатерина Мизулина назвала последовательницей Дианы Шурыгиной. В своем Telegram-канале она сообщила, что в Лигу безопасного интернета поступает большое количество обращений от подростков и их родителей. По ее словам, двое школьников лично пришли в офис организации.

Треш-блогерша публично растлевает детей на своих ресурсах, постоянно находясь в голом виде в кружках, ведет разговоры в таком виде с детьми преимущественно на интимные темы, а также раздает школьникам различные советы развратного характера, — написала она.

По словам Мизулиной, публикации блогерши смотрят тысячи детей, в основном в возрасте от девяти до 12 лет. Кроме того, глава Лиги безопасного интернета заявила, что блогерша устроила в Москве публичную акцию, во время которой, по ее словам, гуляла по городу в обнаженном виде, посещала кафе и снимала происходящее на видео.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд назначил наказание в виде сроков в колонии-поселении двум девушкам за публичное надругательство над государственным гербом России и символами воинской славы. Девушки совершили противоправные действия на камеру и распространили запись публично.

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