Мизулина сообщила о задержании блогерши, которая прошлась нагишом по Москве

Мизулина сообщила о задержании блогерши, которая прошлась нагишом по Москве

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале о задержании треш-блогерши, которая прошлась обнаженной по улицам Москвы. По ее словам, девушка регулярно производила контент развратного характера.

По моей информации, треш-блогер уже задержана сотрудниками полиции. Ждем официального комментария, — заявила Мизулина.

Ранее Мизулина отметила, что Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы из-за деятельности треш-блогерши. Поводом послужило большое количество обращений от подростков и их родителей.

Также Санкт-Петербургский городской суд назначил наказание в виде сроков в колонии-поселении двум девушкам за публичное надругательство над государственным гербом России и символами воинской славы. Девушки совершили противоправные действия на камеру и распространили запись публично.

До этого полиция Грузии задержала мужчину, который ударил русскоговорящую иностранку в Телави. По информации пресс-службы МВД республики, инцидент произошел в гостинице во время свадьбы.