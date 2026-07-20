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20 июля 2026 в 17:47

Гулявшую голой по Москве блогершу оштрафовали на 4 тыс. рублей

Суд оштрафовал экс-участницу «Дома-2» Брагину после прогулки нагишом по Москве

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Анастасию Брагину оштрафовали на 4 тыс. рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции в мессенджере МАКС. Ранее девушка прогулялась голой по Москве.

Отмечается, что треш-блогерша минувшей ночью была задержана сотрудниками полиции. В отделении она отказалась выполнить требование сотрудника о прохождении медицинского освидетельствования. Полицейские предположили, что девушка могла находиться под воздействием наркотических веществ — у нее была нарушена речь, а также изменен цвет кожи.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о направлении обращения в правоохранительные структуры в связи с действиями треш-блогерши. По оценке Мизулиной, видеоматериалы этой девушки просматривает многотысячная аудитория, в том числе дети в возрасте от 9 до 12 лет.

Позже Мизулина проинформировала о задержании девушки. По ее словам, задержанная систематически публиковала контент с откровенно непотребным содержанием.

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