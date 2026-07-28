Идея Евросоюза напугать Россию войной выглядит безумно, заявил RT основатель Pink Floyd Роджер Уотерс. Он отметил, что лидеры Евросоюза просто «бряцают оружием».

Это безумие! Я часто говорю людям: «Вы знаете, кто такие русские? Они победили во Второй мировой войне (и 25 млн из них погибли!), спасая мир ради нас. А вы хотите с ними воевать?», — заявил Уотерс.

Ранее депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что западный империализм является «самым последовательным и опасным врагом» России. По его заявлениям, Запад на протяжении последних 30 лет стремится ослабить и подчинить нашу страну ради ее природных ресурсов, а важнейшим инструментом в борьбе с Россией для Европы стала Украина.