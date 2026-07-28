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28 июля 2026 в 12:07

Овчинский: на севере Москвы готовят котлован для дома по реновации

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
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В Бескудниковском районе на севере Москвы готовят котлован для строительства новостройки в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Общая площадь дома превысит 70 тыс. квадратных метров. Новостройка появится по адресу: Коровинское шоссе, земельный участок 2/4.

Жилой комплекс будет состоять из двух асимметричных корпусов, объединенных общей стилобатной частью. В большом корпусе предусмотрено девять секций переменной этажности, через малый двухсекционный корпус организован въезд в подземный паркинг. Всего в доме запроектировано 703 квартиры, 15 из которых будут адаптированы для маломобильных граждан. Первые этажи корпусов нежилые, в них предусмотрены коммерческие помещения, пространства общего пользования, лифтовые холлы. Придомовая территория будет благоустроена и озеленена. Сейчас на строительной площадке ведутся работы по устройству шпунтового ограждения котлована будущей новостройки, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Дом возведут в локации с развитой инфраструктурой: там находятся образовательные учреждения, торговый центр, остановки общественного транспорта, парковые зоны. Возле новостройки расположен Орловский сад, где можно отдохнуть и прогуляться с детьми. В 10 минутах ходьбы есть парк имени Святослава Федорова, Бескудниковский бульвар, Дегунинский пруд. Путь до станции метро «Селигерская» займет семь минут пешком.

Здание построят по монолитной технологии, фасады будут отделаны фиброцементными панелями и керамогранитной плиткой. Цвета экстерьера — зелено-серый, антрацитово-серый, каменно-серый, насыщенный коричневый. Колористическое решение гармонично сочетается с остеклением окон, входных групп и фасадных элементов первого этажа.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона горожан и предусматривает расселение 5176 домов. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача по удвоению темпов ее реализации. Москва сохраняет лидерские позиции по объемам жилищного строительства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы в районе Кузьминки более 130 семей уже переселились в новый дом, возведенный в рамках программы реновации. Здание находится по адресу: Волгоградский проспект, дом 163. Участники программы могут переехать в новые квартиры сразу после оформления права собственности.

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