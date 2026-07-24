Овчинский: более 130 семей переселились в дом по реновации в Кузьминках

Овчинский: более 130 семей переселились в дом по реновации в Кузьминках

На юго-востоке Москвы в районе Кузьминки более 130 семей уже переселились в новый дом, возведенный в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Здание находится по адресу: Волгоградский проспект, дом 163. Участники программы могут переехать в новые квартиры сразу после оформления права собственности.

Жилой комплекс состоит из четырех секций переменной этажности. В нем 259 квартир суммарной площадью более 15 тыс. квадратных метров. На сегодня свыше 130 семей уже отпраздновали новоселье в квартирах с готовой улучшенной отделкой, установленной сантехникой и осветительными приборами по стандартам программы реновации. Около 100 из переехавших семей воспользовались бесплатной помощью города при переезде, оформив заявку на грузчиков и автотранспорт для перевозки вещей. Всего в районе Кузьминки предстоит расселить по реновации 287 жилых домов, в новые квартиры переедут ориентировочно 24,8 тыс. семей, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона горожан и предусматривает расселение 5176 домов. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача по удвоению темпов ее реализации. Москва сохраняет лидерские позиции по объемам жилищного строительства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что в районе Марьина Роща завершены монолитные работы в доме по программе реновации. Общая площадь жилого комплекса составит более 35 тыс. квадратных метров. Новостройку возводят на месте домов старого жилого фонда, расселенных по реновации, по адресу: улица Анненская, земельный участок 9.