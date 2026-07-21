Овчинский: с начала реновации в Москве расселили более 920 старых домов

С начала программы реновации в Москве был расселен и демонтирован 921 старый дом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. На освободившихся участках возводят новые жилые здания для реализации программы. Жители старого фонда получают новые квартиры с улучшенной отделкой.

С начала реализации программы по переселению москвичей из ветхого жилья во всех районах столицы демонтирован 921 дом. Их жители переехали в новые жилые комплексы, построенные с учетом современных стандартов безопасности и качества жилья. При этом дворовая территория комплексно благоустраивается, проводится озеленение. Рядом с новыми домами появляются зоны отдыха, детские площадки и площадки для занятий спортом. Больше всего домов расселено и демонтировано на юго-востоке столицы — 159, на втором месте восток — 134, на третьем запад — 111 домов. При демонтаже по программе реновации используется технология «умный снос», при которой минимизировано негативное воздействие на окружающую среду. Строительный мусор при этом сортируют и отправляют на переработку, а сам демонтаж проходит максимально экологично со сниженным уровнем шума и пыли, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона горожан и предусматривает расселение 5176 домов. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача по удвоению темпов ее реализации. Москва сохраняет лидерские позиции по объемам жилищного строительства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что в районе Марьина Роща завершены монолитные работы в доме по программе реновации. Общая площадь жилого комплекса составит более 35 тыс. квадратных метров. Новостройку возводят на месте домов старого жилого фонда, расселенных по реновации, по адресу: улица Анненская, земельный участок 9.