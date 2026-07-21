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21 июля 2026 в 15:59

Психолог рассказала, за какой период можно победить вредные привычки

Психолог Змиренкова: вредные привычки можно победить за два месяца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вредные привычки можно победить за два месяца, если альтернативное действие будет приносить удовольствие, а не являться наказанием, заявила NEWS.ru клинический психолог, бизнес-психолог Евгения Змиренкова. По ее словам, успех зависит не от календаря, а от последовательности и осознанности, а маленькие шаги каждый день в итоге приведут к большому результату.

Каждый ежедневно совершает действия на автомате, они закрепляются в мозге как привычные маршруты. Чем чаще мы по ним ходим, тем прочнее становится «тропинка». Вредные привычки прочно живут в нашем поведении. Долгое время считалось, что для их искоренения достаточно трех недель. Однако есть важный момент: просто перестать делать что-то недостаточно. Стереть старую связь невозможно, ее можно только ослабить, создавая новую, и закрепить положительной мотивацией. Это можно сделать за два месяца. Важно, чтобы альтернативное действие приносило удовольствие, а не являлось наказанием. Успех зависит от последовательности и осознанности, а не от того, сколько прошло дней. Только в этом случае маленькие шаги будут вознаграждены большим результатом, — пояснила Змиренкова.

Ранее психолог Александра Миллер заявила, что экстремальные увлечения помогают людям залечивать душевные раны. По ее словам, преодоление своих страхов приносит больше пользы, чем их пассивное переживание.

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