Психолог рассказала, за какой период можно победить вредные привычки

Вредные привычки можно победить за два месяца, если альтернативное действие будет приносить удовольствие, а не являться наказанием, заявила NEWS.ru клинический психолог, бизнес-психолог Евгения Змиренкова. По ее словам, успех зависит не от календаря, а от последовательности и осознанности, а маленькие шаги каждый день в итоге приведут к большому результату.

Каждый ежедневно совершает действия на автомате, они закрепляются в мозге как привычные маршруты. Чем чаще мы по ним ходим, тем прочнее становится «тропинка». Вредные привычки прочно живут в нашем поведении. Долгое время считалось, что для их искоренения достаточно трех недель. Однако есть важный момент: просто перестать делать что-то недостаточно. Стереть старую связь невозможно, ее можно только ослабить, создавая новую, и закрепить положительной мотивацией. Это можно сделать за два месяца. Важно, чтобы альтернативное действие приносило удовольствие, а не являлось наказанием. Успех зависит от последовательности и осознанности, а не от того, сколько прошло дней. Только в этом случае маленькие шаги будут вознаграждены большим результатом, — пояснила Змиренкова.

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