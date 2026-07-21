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21 июля 2026 в 15:20

Психолог назвала неочевидную пользу экстремальных хобби

Психолог Миллер: экстремальные хобби помогают человеку исцелить душевные травмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Экстремальные увлечения помогают людям залечивать душевные раны, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, преодоление своих страхов приносит больше пользы, чем их пассивное переживание.

Охота — это не про жестокость. Это про древнюю, архаичную правду: «Я есть, я здесь, я могу взять ответственность за смерть, чтобы подарить жизнь своей семье». Это танец с инстинктом, который мы, городские невротики, похоронили под слоями цивилизации. Прыжки с парашютом — не про суицид. Это крик: «Я жив! Я нарушаю закон гравитации, я плюю в лицо своей смертности и выхожу победителем!» Травмы есть у всех. Но тот, кто идет в экстрим, хотя бы не закапывает их в подвал своего подсознания. Он выносит их на свет, в горы, в небо. И там они либо сгорают, либо трансформируются в крылья, — пояснила Миллер.

Она подчеркнула, что опасность возникает, когда человек утрачивает интерес к острым ощущениям и становится безразличным ко всему. По словам психолога, если адреналин больше не нужен, потому что жизнь теряет свою насыщенность, то это сигнал для тревоги.

Пока человек идет в горы или берет в руки ружье — он ищет диалог с реальностью. Он хочет убедиться, что мир реален, что стены падают, а ветер обжигает. Он проверяет себя на прочность, чтобы вечером, обессиленный и счастливый, упасть в кресло и выдохнуть: «Я справился». Эти люди не бегут от боли. Они идут к ней навстречу, дозированно, контролируемо. Они приручают свой страх, сажают его на поводок и смотрят ему в глаза. Это гораздо здоровее, чем сидеть на диване с психоаналитиком, пережевывая мамину обиду 20-летней давности, — добавила Миллер.

Она отметила, что следует беспокоиться, если после участия в экстремальных мероприятиях человек становится более агрессивным или насмехается над травмами других. По словам специалиста, также стоит быть внимательным, если он намеренно ищет ситуации, где вероятность выживания составляет 50 на 50.

Ранее психолог Мария Сафонова заявила, что ведение дневника приятных событий снижает тревожность и переключает внимание с негатива на позитив. По ее словам, для достижения долгосрочного эффекта важно записывать именно мелкие радости, которые часто остаются незамеченными.

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