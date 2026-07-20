Психолог ответила, какая привычка может действовать как антистресс

Ведение дневника приятных событий помогает снизить уровень тревожности и переключить внимание с негатива на позитив, заявила NEWS.ru психолог Мария Сафонова. По ее словам, для долгосрочного эффекта важно фиксировать именно мелкие радости, которые многие привыкли игнорировать.

Если говорить о практике борьбы со стрессом и негативными эмоциями, то существует множество различных способов. Одним из них является положительная переоценка. Можно вести дневник приятных событий. К вечеру выписываете хорошие моменты, которые произошли за день. Там должны быть мелочи, на которые многие перестали обращать внимание, например, «выпил свой любимый кофе», «выспался», «успел на работу или учебу». Именно это помогает обращать внимание на приятные события в жизни, из-за чего уровень стресса снижается, — пояснила Сафонова.

Она добавила, что в качестве быстрой помощи отлично работают тактильные переключения, например, использование антистрессовых колец или обычных браслетов. По словам психолога, это помогает избавиться от вредных привычек, так как смещает фокус на безопасное физическое действие.

Похожий способ на дневник приятных событий — выделение времени на тревожные мысли. Если вы понимаете, что в течение дня у вас в голове их много, то отведите на это ежедневный интервал. Тогда вы можете подумать об этом. Также можно найти антистрессовые украшения, например, кольца. Они хорошо помогают, так как мы переносим свое напряжение в какое-то определенное действие. Если вдруг не хотите что-то покупать, то можно использовать любой браслет или же часы. В момент стресса снимите их и наденьте на другую руку. Украшения помогут для избавления от аутостимуляции, — заключила Сафонова.

Ранее фитнес-эксперт Эмиль Халимов заявил, что для снижения уровня стресса и тревожности следует заниматься спортом 150 минут в неделю. По его словам, во время движений мышцы запускают выброс эндорфинов, серотонина и дофамина — такая биохимия повышает настроение и возвращает интерес к жизни.