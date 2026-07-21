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21 июля 2026 в 16:05

В Польше женщина избила двух девочек за разговор на украинском языке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В польском городе Легница местная жительница напала на двух 13-летних украинских девочек, после того как они разговаривали друг с другом на украинском языке, сообщает Gazeta Wyborcza. Инцидент произошел на детской площадке.

По словам матери одной из пострадавших, женщина заявила подросткам, что они должны говорить по-польски, поскольку находятся в Польше. После этого она перешла к рукоприкладству — одна из девочек получила удар кулаком в лицо, вторая — в область шеи.

Мать пострадавшей обратилась в полицию. Представитель местного управления Анна Терса подтвердила получение заявления и сообщила о проведении мероприятий по установлению обстоятельств случившегося и личных данных участников инцидента.

Ранее в польском городе Плоцк мужчина напал в автобусе на 15-летнего подростка с Украины и его знакомую, после того как услышал их разговор на украинском языке. По словам подростка, пассажир начал оскорблять их и заявил, что им «нужно говорить по-польски». Затем мужчина ударил юношу ладонью по лицу, а после остановки автобуса вытолкнул обоих на улицу.

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