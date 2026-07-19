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19 июля 2026 в 11:23

Поляк напал на подростка из-за украинского языка

В польском Плоцке мужчина напал на подростка из-за разговора на украинском

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В польском городе Плоцк мужчина напал в автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую из-за того, что они общались на украинском языке, сообщает телеканал TVP3. По словам подростка, пассажир начал оскорблять их и заявил, что «в Польше нужно говорить по-польски». После этого мужчина ударил юношу ладонью по лицу, а затем, когда автобус остановился, вытолкнул обоих на улицу.

Я боюсь разговаривать на своем языке, правда боюсь, — рассказала мать подростка.

Также она добавила, что после произошедшего ее сын перестал чувствовать себя в безопасности. Отмечается, что прокуратура Плоцка начала расследование, личность нападавшего устанавливается.

Ранее стало известно, что количество преступлений на почве ненависти в отношении граждан Украины в Польше продолжает увеличиваться. Так, уточнялось, что за первые шесть месяцев 2026 года польская полиция получила от украинцев 180 заявлений о различных проявлениях агрессии со стороны местных жителей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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