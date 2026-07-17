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17 июля 2026 в 10:28

Украинцы стали больше жаловаться на агрессию в одной из стран ЕС

Rzeczpospolita: число жалоб украинцев на агрессию в Польше выросло на 30%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Количество преступлений на почве ненависти против граждан Украины в Польше продолжает расти, сообщает газета Rzeczpospolita. По данным издания, за первое полугодие 2026 года полиция зарегистрировала от украинцев 180 заявлений о различных актах агрессии со стороны местных жителей — это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За весь 2025 год таких жалоб было 275. В публикации говорится, что чаще всего украинские беженцы жалуются на избиения, словесные оскорбления и травлю в интернете.

Ранее сообщалось, что в Польше активисты начали устраивать украинским беженцам проверки на их отношение к Степану Бандере. Резонансный инцидент произошел в городе Познань, где трое местных жителей зашли в арендованный гражданами Украины офис и потребовали провести осмотр помещений.

До этого председатель законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко отмечал, что польские политики начинают прозревать относительно истинной сущности украинских властей. По его словам, простые поляки помнят историю, несмотря на попытки ее завуалировать.

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