Польские активисты устроили украинцам допрос из-за отношения к Бандере TVP World: в Познани активисты устроили украинцам допрос об отношении к Бандере

В Польше активисты начали устраивать украинским беженцам проверки на их отношение к Степану Бандере, сообщает телеканал TVP World. Резонансный инцидент произошел в городе Познань, где трое местных жителей зашли в арендованный гражданами Украины офис и потребовали провести осмотр помещений. Визитеры публично заявили, что соседнее государство якобы враждебно настроено по отношению к Польше.

После этого радикально настроенные мужчины начали настойчиво расспрашивать всех присутствующих об их личном отношении к Бандере и Роману Шухевичу. Украинцы в ответ на это вызвали полицию. Польская прокуратура оперативно возбудила уголовное дело по статьям о клевете и унижении человеческого достоинства, правоохранители задержали двух участников налета.

Ранее пресс-секретарь польского лидера Кароля Навроцкого Рафал Леськевич заявил, что Украина продолжает эскалацию конфликта с Варшавой в связи с предложением президента страны Владимира Зеленского о создании украинского «пантеона героев». По его словам, это действие является следующим шагом в серии эскалационных мер со стороны Киева.