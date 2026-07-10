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10 июля 2026 в 11:48

Польские активисты устроили украинцам допрос из-за отношения к Бандере

TVP World: в Познани активисты устроили украинцам допрос об отношении к Бандере

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Польше активисты начали устраивать украинским беженцам проверки на их отношение к Степану Бандере, сообщает телеканал TVP World. Резонансный инцидент произошел в городе Познань, где трое местных жителей зашли в арендованный гражданами Украины офис и потребовали провести осмотр помещений. Визитеры публично заявили, что соседнее государство якобы враждебно настроено по отношению к Польше.

После этого радикально настроенные мужчины начали настойчиво расспрашивать всех присутствующих об их личном отношении к Бандере и Роману Шухевичу. Украинцы в ответ на это вызвали полицию. Польская прокуратура оперативно возбудила уголовное дело по статьям о клевете и унижении человеческого достоинства, правоохранители задержали двух участников налета.

Ранее пресс-секретарь польского лидера Кароля Навроцкого Рафал Леськевич заявил, что Украина продолжает эскалацию конфликта с Варшавой в связи с предложением президента страны Владимира Зеленского о создании украинского «пантеона героев». По его словам, это действие является следующим шагом в серии эскалационных мер со стороны Киева.

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