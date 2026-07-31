Италия предупредила Испанию о закрытии границы из-за наплыва мигрантов Мелони: Италия может приостановить действие Шенгена с Испанией из-за мигрантов

Италия готова принять чрезвычайные меры для защиты границ и безопасности граждан, включая приостановление действия Шенгенской зоны с Испанией, на фоне наплыва мигрантов в королевство, заявила в Х итальянский премьер Джорджа Мелони. Она подчеркнула, что нерегулируемая незаконная миграция создает прямую опасность для европейских рубежей.

Кадры, поступающие из Сеуты, поражают воображение и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы, — объяснила она.

Она заверила, что Рим не станет занимать пассивную позицию. Мелони особо отметила, что итальянское правительство сохранит твердую позицию по проблеме нелегальной иммиграции.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил рост числа нелегальных мигрантов в Сеуте с падением Рима под натиском варваров в 410 году. Он приложил к публикации в соцсетях картину Томаса Коула «Крушение» из цикла «Путь империи» и снимок из Сеуты.