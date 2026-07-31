Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 10:06

Италия предупредила Испанию о закрытии границы из-за наплыва мигрантов

Мелони: Италия может приостановить действие Шенгена с Испанией из-за мигрантов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Италия готова принять чрезвычайные меры для защиты границ и безопасности граждан, включая приостановление действия Шенгенской зоны с Испанией, на фоне наплыва мигрантов в королевство, заявила в Х итальянский премьер Джорджа Мелони. Она подчеркнула, что нерегулируемая незаконная миграция создает прямую опасность для европейских рубежей.

Кадры, поступающие из Сеуты, поражают воображение и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы, — объяснила она.

Она заверила, что Рим не станет занимать пассивную позицию. Мелони особо отметила, что итальянское правительство сохранит твердую позицию по проблеме нелегальной иммиграции.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил рост числа нелегальных мигрантов в Сеуте с падением Рима под натиском варваров в 410 году. Он приложил к публикации в соцсетях картину Томаса Коула «Крушение» из цикла «Путь империи» и снимок из Сеуты.

Европа
Италия
Джорджа Мелони
миграция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обманувший Долину мошенник ушел на СВО
«Человек с русским характером»: Еремин о смерти баскетболиста Едешко
В России пресекли контрабанду драгоценных изделий на миллиарды рублей
Удары по Украине сегодня, 31 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Омске осудят мужчину, снимавшего порнографию с детьми
Невеста хотела сжечь церковь перед свадьбой с помощью тампона
Наступление ВС РФ на Харьков 31 июля: последние новости, успехи армии, бои
В СВР раскрыли, что позволяет России добиваться целей
Омбудсмен призвала родителей не забывать об ответственности за своих детей
Захарова «восхитилась» гибкостью нейтралитета Швецарии
Украина поставила условие для помощи Трампу в войне с Ираном
Россиянам рассказали, кто становится негласным соучастником мошенников
Испания и Марокко приняли важное решение из-за прибытия мигрантов в Сеуту
В Госдуме предложили снизить ставку НДФЛ для молодых специалистов
ВСУ раскрыли позиции пунктов управления дронами в ДНР из-за Mavic
«Одноклассники» запустят онлайн-путешествие по Уралу
Пранкеры Вован и Лексус рассказали подробности розыгрыша Березовского
Названо условие Трампа для переговоров с Ираном
Hummer влетел в машину Росгвардии и устроил цепное ДТП
Звезда сериала «СашаТаня» поделилась секретом крепких отношений
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.