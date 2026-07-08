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08 июля 2026 в 15:41

Мелони двумя словами ответила на вопрос об отношениях с Трампом

Bloomberg: Мелони заявила о дружеских отношениях с Трампом

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о дружеских отношениях с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg. Однако глава кабмина отказалась дать более развернутый ответ.

Дружеские отношения, — сказала Мелони.

Ранее Трамп высмеял премьер-министра Италии в своей социальной сети Truth Social. В частности, он опубликовал фотографию, на которой европейский политик восторженно смотрит в его сторону. Американский лидер также подписал фотографию словами «нужен ограничительный приказ». В США такой судебный запрет обязывает человека воздерживаться от определенных действий в отношении другого лица.

До этого президент Соединенных Штатов заявил, что премьер-министр Италии недостаточно поддерживает Вашингтон в противостоянии Ирану. Он подчеркнул, что в Риме, по его оценке, не демонстрируют готовности противодействовать Исламской Республике и связанной с ней «ядерной угрозе».

Также американский лидер утверждал, что политик пыталась улучшить свой рейтинг за счет их совместного фото на саммите G7 во Франции. Джорджа Мелони заявила, что ее популярность не связана с Дональдом Трампом.

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