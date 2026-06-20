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20 июня 2026 в 19:06

«Не твое дело»: Мелони жестко осадила Трампа

Мелони заявила, что ее популярность не связана с Трампом

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Uff Stampa Chigi / Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в соцсети X заявила, что ее популярность не связана с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер утверждал, что политик пыталась улучшить свой рейтинг за счет их совместного фото на саммите G7 во Франции.

Что касается моей популярности, быть твоим другом ей не способствовало, и зависит она не от моих отношений с тобой, но от моей способности защищать национальные интересы. В любом случае моя популярность — не твое дело, советую сосредоточиться на собственной, — написала Мелони.

Также Трамп обвинил Мелони в неблагодарности из-за отказа поддержать военную операцию США против Ирана. Кроме того, он затронул вопрос использования американских баз в Италии. В ответ Мелони подчеркнула, что использование данных объектов регулируется действующими соглашениями, которые Италия соблюдает, и назвала обвинения «бессмысленными нападками».

До этого Мелони заявила, что не видит переговорщиком от Евросоюза по Украине представителя какой-либо ведущей страны Европы. Она подчеркнула, что лучшим кандидатом на эту роль мог бы стать политик из «средних держав».

Европа
Италия
Джорджа Мелони
Дональд Трамп
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