Мелони раскрыла, кого видит переговорщиком с Россией от ЕС Мелони: переговорщик от ЕС по Украине должен представлять «средние» страны

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции после саммита «Большой семерки» заявила, что не видит переговорщиком от Евросоюза по Украине представителя какой-либо ведущей страны Европы. Она подчеркнула, что лучшим кандидатом на эту роль мог бы стать политик из «средних держав», передает Reuters.

Если мы хотим добиться результата по этому вопросу, я могу сказать следующее: было бы очень сложно предложить кандидата из одной из крупных европейских стран, — заявила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен ехать в Москву для участия в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. В качестве альтернативы он предложил провести контакты по урегулированию украинского конфликта в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке.

До этого вице-адмирал и командующий ВМС Германии в отставке Кай-Ахим Шенбах заявил, что Европа не сможет построить стабильность и безопасность на континенте без России. Он также выразил опасения, что его страна и Евросоюз могут в результате поддержки Украины стать активными участниками в боевых действиях против Москвы.