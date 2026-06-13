Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 10:43

В Европе призвали пересмотреть отношение к России

Адмирал Шенбах: Европа может построить безопасность на континенте только с РФ

Московский Кремль Московский Кремль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Европа не сможет построить стабильность и безопасность на континенте без России, заявил вице-адмирал и командующий ВМС Германии в отставке Кай-Ахим Шенбах в интервью Berliner Zeitung. Он также выразил опасения, что его страна и Евросоюз могут в результате поддержки Украины стать активными участниками в боевых действиях против России.

Мы сможем достичь мира и стабильности в Европе только вместе с Россией, а не противостоя ей, — подчеркнул он.

Ранее лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт жестко раскритиковала действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца и потребовала немедленно прекратить оказывать финансовую и военную поддержку Киеву на фоне участившихся атак на российскую территорию. Она отметила, что действия немецкого правительства втягивают страну в опасное противостояние.

До этого пресс-секретарь Мерца Штефан Корнелиус заявил, что европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Он отметил, что этот процесс набирает обороты перед саммитом «Большой семерки».

Европа
ЕС
Германия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, кому Трамп заблокировал доступ к мощнейшим ИИ
В Домодедовской больнице рассказали об убитой начальнице колл-центра
Магнитные бури сегодня, 13 июня: что завтра, сильные боли, низкое давление
Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 июня: где сбои в России
Масштабную надпись сочли призывом к убийству Трампа
Горничная выдала себя за жену лорда ради роскошных часов
В деле об убитой начальнице колл-центра в Домодедово появились новые детали
В ЕС рассказали, как Каллас своими руками «роет себе могилу»
Огромный смерч в Челябинской области попал на видео
Человек пострадал из-за жесткой посадки самолета в российском регионе
Помощники аферистов задержаны в Петербурге
Российских туристов предупредили о главных ошибках в Китае
Дочь погибшего Героя России захотела увековечить имя отца
Школьницу с пирсингом на лице ищут больше недели в Новосибирске
Швыдкой рассказал о помощи России в организации следующего «Интервидения»
Стало известно, чем опасен неправильный загар
Погибший на СВО зять продюсера Пригожина удостоен ордена Мужества
ВСУ повредили нацпарк в ДНР
Катание на сапборде по Волге закончилось смертью маленького ребенка
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.