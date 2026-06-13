В Европе призвали пересмотреть отношение к России Адмирал Шенбах: Европа может построить безопасность на континенте только с РФ

Европа не сможет построить стабильность и безопасность на континенте без России, заявил вице-адмирал и командующий ВМС Германии в отставке Кай-Ахим Шенбах в интервью Berliner Zeitung. Он также выразил опасения, что его страна и Евросоюз могут в результате поддержки Украины стать активными участниками в боевых действиях против России.

Мы сможем достичь мира и стабильности в Европе только вместе с Россией, а не противостоя ей, — подчеркнул он.

Ранее лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт жестко раскритиковала действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца и потребовала немедленно прекратить оказывать финансовую и военную поддержку Киеву на фоне участившихся атак на российскую территорию. Она отметила, что действия немецкого правительства втягивают страну в опасное противостояние.

До этого пресс-секретарь Мерца Штефан Корнелиус заявил, что европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Он отметил, что этот процесс набирает обороты перед саммитом «Большой семерки».