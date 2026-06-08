Европа захотела сама вести переговоры по Украине вместо США Politico: лидеры ЕС готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по Украине

Европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь канцлера Германии Фридриха Мерца Штефан Корнелиус. Он отметил, что этот процесс сейчас набирает обороты именно в Европе, передает Politico.

Корнелиус пояснил, что европейские страны возобновляют и продолжат переговорный процесс, который ранее в значительной степени возглавляли США. При этом он подчеркнул, что Европа действует в тесной координации с американскими партнерами.

По словам политика, европейские лидеры продолжат обсуждение своего подхода к потенциальным мирным переговорам на встрече «Большой семерки», а также во время саммита Евросовета в Брюсселе на следующей неделе. Пресс-секретарь подчеркнул, что сейчас необходима поддержка со стороны всех европейских партнеров, чтобы действительно приблизиться к миру.

При этом представитель канцлера ФРГ признал, что могут пройти недели или даже месяцы, прежде чем Россия окажется за столом переговоров. Он выразил уверенность, что давление на РФ поможет этому процессу.

Корнелиус также добавил, что необходимо сформировать готовность к диалогу и согласовать условия, при которых такие переговоры вообще могут состояться. Сейчас, по его словам, Европа находится на этапе переориентации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Но он уточнил, что они должны быть честными и «без жульничества».

До этого Лавров сообщил, что Россия намерена добиться полного восстановления прав русских и русскоязычных граждан, против которых украинские власти развязали открытый террор. По его словам, это одно из условий прочного мира на Украине.