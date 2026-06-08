Стало известно, какое условие Лавров поставил Украине

Россия готова к переговорам с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом. Но он уточнил, что они должны быть честными и «без жульничества», передают РИА Новости.

Мы к переговорам готовы, к переговорам честным, без жульничества, — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину было разослано по всему миру и что «вежливые люди так не поступают». По его словам, президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны.

До этого Лавров сообщил, что Россия намерена добиться полного восстановления прав русских и русскоязычных граждан, против которых украинские власти развязали открытый террор. По его словам, это одно из условий прочного мира на Украине.

Так же глава МИД РФ заявлял, что достижение целей СВО существенно укрепит позиции Российской Федерации на международной арене. Он подчеркнул, что российская сторона будет отстаивать свои интересы на всех фронтах — финансовом, экономическом, транспортном и технологическом, а также в рамках СВО.