«Вежливые люди так не поступают»: Лавров уколол Зеленского Лавров раскритиковал рассылку письма Зеленского Путину по всему миру

Письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину было разослано по всему миру, вежливые люди так не поступают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Это, по его словам, указывает на то, что Украине переговоры не нужны, передает РИА Новости.

Владимир Путин на ПМЭФ подробно на эту тему высказался. В том числе с учетом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают. И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны, — сказал Лавров.

Украина предложила России завершить конфликт в открытом письме, опубликованном Зеленским 4 июня. В документе он призвал Путина к началу прямого переговорного процесса и проведению личной встречи для обсуждения прекращения военных действий.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал письмо Зеленского хамством. Политик отметил, что позиция России по украинскому вопросу остается неизменной.