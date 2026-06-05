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05 июня 2026 в 01:01

Лавров раскрыл главный секрет укрепления международной позиции России

Лавров: достижение всех целей СВО значительно усилит позиции России в мире

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Достижение целей специальной военной операции существенно укрепит позиции Российской Федерации на международной арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ. Он подчеркнул, что российская сторона будет отстаивать свои интересы на всех фронтах — финансовом, экономическом, транспортном и технологическом, а также в рамках СВО.

От этого очень многое будет зависеть. И не сомневаюсь, что достижение целей специальной военной операции обеспечит существенное укрепление наших позиций на международной арене,подчеркнул российский дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что для начала переговоров по Украине не требуется прекращения боевых действий. Российский лидер подчеркнул, что настоятельная позиция Киева по поводу остановки боев обусловлена поражениями Вооруженных сил Украины на поле боя.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Вашингтон намерен продолжать вкладывать средства в ОПК Украины. Это стало понятным после заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Соединенные Штаты не являются нейтральной стороной в конфликте. США помогают Киеву и введением санкций против Москвы.

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