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04 июня 2026 в 19:47

Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину

Медведев заявил, что США продолжат вкладывать деньги в украинский ОПК

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Соединенные Штаты не являются нейтральной стороной в конфликте, свидетельствует о намерении Вашингтона продолжать вкладывать средства в ОПК Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он процитировал Рубио, который, по его словам, накануне заявил, что Вашингтон помогает Киеву и вводит санкции против Москвы, передает ТАСС.

Это значит, что они и дальше будут вкладывать деньги в оборонный комплекс наших противников, и решение об этом будет обсуждаться в ближайшее время и в американских органах власти. Даже в американских органах власти!подчеркнул Медведев.

Ранее Рубио признал, что США нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования конфликта на Украине. Политик отметил, что Вашингтон открыто поддерживает Киев, в том числе поставками вооружений и военной техники.

До этого украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что США куда сильнее заинтересованы конфликтом с Ираном, чем ситуацией на Украине. На пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве он признал, что Ближний Восток стал вопросом «номером один» для Вашингтона.

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