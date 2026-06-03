Зеленский пожаловался на нехватку американского внимания

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что США куда сильнее заинтересованы конфликтом с Ираном, чем Украиной. На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве он признал, что Ближний Восток стал вопросом «номер один» для Вашингтона.

К сожалению, мы находимся сегодня не в фокусе. С моей точки зрения, Иран — это вопрос номер один для Соединенных Штатов Америки, а потом идет вопрос Украины, — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Рютте прибыл в Киев с официальным визитом. В рамках поездки генсек планирует встретиться с ключевыми представителями украинского руководства. Политолог Юрий Самонкин отмечал, что Рютте хочет обсудить с Зеленским вопрос предотвращения возможных атак на Санкт-Петербург во время ПМЭФ. По его словам, срыв форума может обернуться печальными последствиями для украинской власти.

До этого Зеленский жаловался, что Украина не может защититься от ударов ВС России. По его словам, текущий уровень оснащения ПВО не позволяет перехватывать ракеты. Он уже жаловался ранее на недостаточную помощь Соединенных Штатов при поставке ракет для ПВО. Так он реагировал на российский удар возмездия по военным объектам на территории Украины.