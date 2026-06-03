ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 17:45

Зеленский пожаловался на нехватку американского внимания

Зеленский пожаловался, что конфликт с Ираном интересует США больше Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что США куда сильнее заинтересованы конфликтом с Ираном, чем Украиной. На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве он признал, что Ближний Восток стал вопросом «номер один» для Вашингтона.

К сожалению, мы находимся сегодня не в фокусе. С моей точки зрения, Иран — это вопрос номер один для Соединенных Штатов Америки, а потом идет вопрос Украины, — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Рютте прибыл в Киев с официальным визитом. В рамках поездки генсек планирует встретиться с ключевыми представителями украинского руководства. Политолог Юрий Самонкин отмечал, что Рютте хочет обсудить с Зеленским вопрос предотвращения возможных атак на Санкт-Петербург во время ПМЭФ. По его словам, срыв форума может обернуться печальными последствиями для украинской власти.

До этого Зеленский жаловался, что Украина не может защититься от ударов ВС России. По его словам, текущий уровень оснащения ПВО не позволяет перехватывать ракеты. Он уже жаловался ранее на недостаточную помощь Соединенных Штатов при поставке ракет для ПВО. Так он реагировал на российский удар возмездия по военным объектам на территории Украины.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
США
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия готова продолжать диалог с США
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
На Ozon и WB теперь можно пожаловаться на «Госуслугах»: как это работает
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.