Мерца призвали прекратить помогать Украине после атак ВСУ на Россию Лидер ССВ Вагенкнехт обвинила Мерца в спонсировании украинского конфликта

Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт жестко раскритиковала действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца и потребовала немедленно прекратить оказывать финансовую и военную поддержку Киеву на фоне участившихся атак по российской территории. В своем посте в соцсети Х она отметила, что действия немецкого правительства втягивают страну в опасное противостояние.

Мерц превратил Германию в главного финансиста [кризиса] на Украине, пожертвовав миллиарды коррумпированному режиму [президента Владимира] Зеленского. Это не только вопиющее присвоение денег налогоплательщиков, но и совершенно опасное дело! — заявила Вагенкнехт.

Она призвала руководство страны переосмыслить текущий внешнеполитический курс ради безопасности собственных граждан. Депутат добавила, что удары ВСУ по объектам в глубине России стали возможны только благодаря технологической помощи Берлина. Подобные действия украинских властей существенно повышают риск получить жесткий ответ со стороны Москвы, резюмировала она.

Ранее пресс-секретарь канцлера Германии Фридриха Мерца Штефан Корнелиус заявил, что европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Он отметил, что этот процесс набирает обороты перед саммитом «Большой семерки».