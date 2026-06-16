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16 июня 2026 в 15:23

Зеленский ответил на предложение приехать в Москву к Путину

Зеленский отказался ехать в Москву на встречу с Путиным

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен ехать в Москву для участия в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. В качестве альтернативы он предложил провести контакты по украинскому урегулированию в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке, передает издание «Новости.LIVE».

Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президента Украины ждут в Москве, если он готов к ответственному и серьезному разговору по урегулированию конфликта. Он напомнил, что глава России Владимир Путин уже предложил коллеге все, что можно.

До этого член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются и пойдут на пользу всем участникам процесса. Она отметила, что СМИ, которые в 2016 году писали о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов, сейчас срывают диалог между Москвой и Киевом.

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