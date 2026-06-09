Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 09:14

В США сделали заявление о судьбе мирных переговоров по Украине

Конгрессвумен Луна: переговоры по Украине продолжаются и принесут пользу всем

Анна Паулина Луна Анна Паулина Луна Фото: Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Мирные переговоры по Украине продолжаются и пойдут на пользу всем участникам, заявила член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети X. По ее словам, СМИ, пытающиеся сорвать диалог между Москвой и Киевом, — это те же самые издания, которые продвигали ложь о вмешательстве России в выборы 2016 года.

СМИ, пытающиеся сорвать мирные переговоры администрации с Россией и Украиной, — это те же самые СМИ, которые продвигали ложь о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Игнорируйте их. Мирные переговоры живы и принесут большую пользу всем вовлеченным странам, — написала Луна.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выступил за прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за страха перед возмездием. По его мнению, Киев и его союзники осознали, что зашли слишком далеко.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Он подчеркнул, что они должны быть честными и «без жульничества».

США
Конгресс США
переговоры
конфликт на Украине
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уехавшая в Израиль Ахеджакова зарабатывает в России
Почему не работает Telegram сегодня, 9 июня: замедление, когда заблокируют
Сближение Венеры и Юпитера увидят в небе над Москвой 9 июня
Биохимик рассказал, почему многие люди любят запах скошенной травы
На Филиппинах количество афтершоков перевалило за тысячу
Искусственный интеллект займется «здоровьем» российских дронов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 июня: где сбои в России
Суд оценил монтаж: школьников оштрафовали за порно с учительницей
Взрыв автомобиля в Балашихе 9 июня: что известно, жертвы, украинский след
Пожилые родители убили собственного сына из-за аморального поведения
Индекс МосБиржи обрушился до минимума впервые с ноября 2025 года
Россияне ждут сокращения ассортимента товаров на прилавках магазинов
Диетолог ответила, кому нельзя пить «кофейный ерш»
Появились подробности взрыва машины в Балашихе
Два украинских БПЛА попытались атаковать Москву
В Нижневартовске школьница бесследно пропала после прогулки к озеру
Политолог предположил, почему Трампу невыгодна эскалация вокруг Ирана
Россиянин оставил без света 17 домов и отправился в колонию на долгие годы
Супруги из Москвы рассказали, как дошли пешком до Новосибирска
Трампа освистали во время финального матча НБА в Нью-Йорке
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.