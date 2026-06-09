В США сделали заявление о судьбе мирных переговоров по Украине Конгрессвумен Луна: переговоры по Украине продолжаются и принесут пользу всем

Мирные переговоры по Украине продолжаются и пойдут на пользу всем участникам, заявила член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети X. По ее словам, СМИ, пытающиеся сорвать диалог между Москвой и Киевом, — это те же самые издания, которые продвигали ложь о вмешательстве России в выборы 2016 года.

СМИ, пытающиеся сорвать мирные переговоры администрации с Россией и Украиной, — это те же самые СМИ, которые продвигали ложь о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Игнорируйте их. Мирные переговоры живы и принесут большую пользу всем вовлеченным странам, — написала Луна.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выступил за прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за страха перед возмездием. По его мнению, Киев и его союзники осознали, что зашли слишком далеко.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Он подчеркнул, что они должны быть честными и «без жульничества».