В ГД объяснили, почему Зеленский выступил за прямые переговоры с Путиным Депутат Водолацкий: Зеленский в страхе перед РФ выступил за переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за страха перед возмездием, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его мнению, Киев и его союзники осознали, что зашли слишком далеко.

ВСУ атаковали колледж в ЛНР, Санкт-Петербург в преддверии ПМЭФ, автобус, из-за чего погибли семь пассажиров, есть раненые. Зеленский и его команда перешли к массовому террору гражданского населения. И, естественно, президент России понимает, что творится в умах нашего гражданского общества. В ближайшее время он примет решение, от которого станет тошно и Зеленскому, и его окружению, и кураторам. Поэтому, понимая, что расплата неминуема, он выступил с таким предложением [о прямых переговорах с Путиным], чтобы потом сказать: «Ну я же вот такой белый пушистый, я обратился к России, предложил вести диалог без США и кого-либо», — пояснил Водолацкий.

Он подчеркнул, что на линии фронта Вооруженные силы Украины терпят поражение по всем направлениям. В связи с этим, по словам депутата, украинское руководство решило прибегнуть к террористическим актам против мирных жителей, чтобы вызвать панику и хаос, надеясь таким образом ослабить общество.

Сейчас у огромного количества граждан России есть желание, чтобы наш верховный главнокомандующий принял кардинальное решение и жестко ответил Киеву за то, что сейчас они делают на территории РФ. А именно — применить то оружие, которое позволит нашим детям, нашим гражданским безбоязненно передвигаться по своим улицам, ездить на автобусах, спокойно учиться в тех же колледжах. Для этого необходимо применить те методы, которые у нас есть. Зеленский выступил с предложением, так как его кураторы поняли, что они не только перегнули палку, они уже сломали ее, — добавил Водолацкий.

Он подчеркнул, что встреча Путина и Зеленского станет возможна лишь после подписания документа, в котором будет ясно указано: нацизма на Украине нет, а российские территории будут освобождены и покинуты. Также, по словам парламентария, необходимо организовать буферную зону, которая не допустит проникновения в Россию ни вражеских беспилотников, ни боевых ракет.

Ранее Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным для обсуждения условий прекращения огня. Он подчеркнул, что открыт к любому формату диалога.