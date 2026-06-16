Песков раскрыл, при каком условии Зеленского могут принять в Москве Песков: если Зеленский готов говорить серьезно, его могут принять в Москве

Президента Украины Владимира Зеленского ждут в Москве, если он готов к ответственному и серьезному разговору по урегулированию конфликта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава РФ Владимир Путин уже предложил коллеге все, что можно, передает пресс-служба Кремля.

Зеленскому, вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено. Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, киевскому режиму прекрасно известно, о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут, — отметил Песков.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что договоренности в Анкоридже будут выполнены. По его словам, такое развитие событий стало бы первым этапом прекращения конфликта на Украине.

Ранее американские аналитики сообщили, что стремление Украины к быстрому вступлению в Евросоюз вызывает напряженность в отношениях между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами в преддверии намеченных на следующую неделю переговоров о членстве. Как указали источники, близкие к ситуации, Брюссель недоволен темпами проведения реформ в Киеве.