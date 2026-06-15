Лавров назвал первый этап прекращения конфликта на Украине Лавров: Россия рассчитывает, что договоренности в Анкоридже будут выполнены

Москва рассчитывает, что договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже будут выполнены, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам министра, которые приводит РИА Новости, такое развитие событий стало бы первым этапом прекращения боевых действий на Украине.

Это стало бы важнейшим, первым этапом прекращения конфликта и позволило бы начать согласование многих других деталей, которых немало, — отметил он.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердит в Москве готовность его страны принять новые переговоры России и Украины. По словам источника, близкого к ситуации, министр рассмотрит предложения по безопасности в Черном море.

Также стало известно, что Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал.