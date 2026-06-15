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15 июня 2026 в 13:19

«Следующий раунд»: в Турции заговорили о переговорах России и Украины

Глава МИД Турции подтвердит в РФ готовность принять переговоры РФ и Украины

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву 16–17 июня подтвердит готовность его страны принять новые переговоры РФ и Украины, передает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве. По его словам, министр рассмотрит предложения по безопасности в Черном море.

Фидан подтвердит готовность Турции принять следующий раунд переговоров между Россией и Украиной, как это было в 2022 и 2025 годах. Он отметит, что растущая напряженность в Черном море представляет угрозу региональному и глобальному миру, и что недавние события создают многовекторные риски, — отметил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что новые победы российских войск в зоне проведения специальной военной операции могут ускорить переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, обсуждать мирное будущее имеет смысл не с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ничего не решает, а с представителями влиятельных мировых держав таких, как США или Китай.

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