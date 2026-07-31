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31 июля 2026 в 06:28

Пожарные прояснили ситуацию с пострадавшими при пожаре на складе DNS

МЧС по Приморью не подтвердило отсутствие пострадавших в пожаре на складе DNS

МЧС России МЧС России Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Информация об отсутствии пострадавших и погибших при пожаре на складе DNS во Владивостоке пока неокончательная. Она будет подтверждена только после полной ликвидации огня и разбора завалов, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Пока полностью не будет ликвидировано возгорание, точной информации не будет. <…> Это стандартная процедура — пока все завалы не разберут, нельзя точно сказать, что погибших и пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

Предварительно, МЧС, региональный Минздрав и совладелец DNS Group Дмитрий Алексеев передавали, что пострадавших нет. Пожар на складе возник утром 31 июля и был локализован на площади около 5 тыс. кв. м. В тушении участвовали 13 единиц техники и еще шесть машин для подвоза воды из-за низкого давления в гидрантах. Огонь не перекинулся на соседнее здание.

Ранее стало известно, что в Домбаровском районе Оренбургской области продолжается тушение крупного ландшафтного пожара. Спасатели наращивают группировку сил: сейчас задействовано более 50 человек и 21 единица техники. В случае ухудшения ситуации подготовлена эвакуация 182 жителей, включая 48 детей. Для их размещения развернуты два пункта временного пребывания общей вместимостью 200 человек.

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