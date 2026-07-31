Льготы для тех, кому за 60: что мы можем получить, но забываем оформить

Льготы для тех, кому за 60: что мы можем получить, но забываем оформить

Россияне старше 60 лет ежегодно, сами того не зная, «дарят» государству миллионы рублей, упуская положенные им льготы. От налоговых послаблений до компенсации по ЖКУ — полный перечень «забытых» субсидий способен ощутимо пополнить семейный бюджет. О том, какие привилегии вы имеете по закону, но все еще не требуете у государства, — в материале NEWS.ru.

Какие налоговые льготы нередко забывают оформить

Один из самых недооцененных видов поддержки — освобождение от налога на имущество для пенсионеров, рассказал NEWS.ru партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» экономист Ахмед Юсупов. По его словам, льгота распространяется на один объект каждого вида имущества (квартиру, дом, гараж). Однако важно понимать: она действует исключительно по заявлению, поданному в налоговую инспекцию, и только на тот объект, который человек самостоятельно укажет как льготный. Если пенсионер владеет двумя квартирами и не подает заявление, налоговая по умолчанию применяет льготу к объекту с наибольшей суммой налога, что не всегда совпадает с реальными интересами семьи.

«Аналогично часто забывают про вычет по земельному налогу на 6 соток и про региональную льготу по транспортному налогу — во многих регионах пенсионеры освобождаются от уплаты налога за один автомобиль отечественного производства мощностью до 150 л. с.», — отметил эксперт.

Анастасия Горелкина, председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» и член совета директоров КАО «Азот», в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что льгота не включается автоматически, необходимо подать заявление в налоговую, при этом лучше сделать это заранее, чтобы не копить лишние начисления.

«Часто бывает так, что человек перешагнул 60-летний рубеж, а про положенные льготы будто и не думает — то ли не знает, то ли откладывает „на потом“, то ли вообще считает, что это не про него. А между тем государство дает довольно ощутимые возможности, и самое главное — их нужно именно оформить: по умолчанию почти ничего не начисляется», — пояснила она.

Как получить субсидию на оплату ЖКУ

Еще одна часто упускаемая возможность — субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. К слову, это мера поддержки не только для пенсионеров: оформить ее могут любые граждане, чьи расходы на «коммуналку» превышают определенный процент от совокупного дохода семьи. В первую очередь речь идет о малоимущих и многодетных семьях, инвалидах, семьях участников СВО.

В среднем по стране порог составляет 22%, однако в отдельных регионах он ниже — например, в Санкт-Петербурге — около 14%, добавил Юсупов. При этом для одиноко проживающих неработающих пенсионеров критерий могут снизить.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто может не платить за проезд в транспорте

По словам Юсупова, право на бесплатный проезд на общественном транспорте либо компенсация его стоимости существуют не во всех регионах в равной мере и информация о конкретных условиях редко доходит до потенциальных получателей.

Это региональная льгота, поэтому воспользоваться ею можно исключительно в пределах субъекта проживания, объяснил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. «Регион может предоставить льготный проезд определенным группам граждан, в том числе пенсионерам. Для оформления льготы следует обращаться в местные органы социальной защиты», — уточнил экономист.

Какие медицинские преференции доступны пенсионерам

Право на льготное санаторно-курортное лечение для людей старше 60 лет тоже существует, но реализуется через две основные ветки: федеральные льготы и региональные программы, уточнила Горелкина. На федеральном уровне такая поддержка положена не всем пенсионерам по возрасту, а только тем, кто входит в специальные категории льготников (например, инвалиды или ветераны боевых действий определенных категорий).

В регионах же власти часто расширяют круг получателей. В разных субъектах РФ действуют свои программы: где-то бесплатные или льготные путевки доступны всем неработающим пенсионерам, где-то — только при условии низкого дохода, а в других местах льготу дают отдельным группам (ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны или почетным донорам).

«Но есть ключевое медицинское условие. Даже при наличии льготного статуса путевку дадут только при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. Поэтому путь всегда начинается с визита к участковому терапевту», — резюмировала Горелкина.

Отдельная упускаемая возможность — скидка 50% на лекарства, отпускаемые по рецепту врача. Право на нее имеют пенсионеры, получающие минимальную пенсию, вне зависимости от конкретного диагноза, добавил Юсупов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какие привилегии положены работающим пенсионерам

Граждане часто забывают и о трудовых льготах. Работающие пенсионеры имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 дней в году, а также могут уволиться по собственному желанию без обязательной двухнедельной отработки, отмечают эксперты.

Кроме того, малоизвестна льгота на бесплатную юридическую помощь — она включает консультации, помощь в подготовке заявлений и даже представительство в суде.

Почему пенсионеры не оформляют положенные субсидии

По мнению Юсупова, главная системная проблема — фрагментированность информации: федеральные льготы курирует один орган, региональные — другой, а муниципальные — третий, и синхронного информирования между ведомствами часто не хватает. Вторая причина носит психологический характер: часть пожилых людей считает оформление льгот через МФЦ или портал «Госуслуги» слишком сложным процессом, хотя на практике для большинства преференций достаточно паспорта, пенсионного удостоверения и одного-двух подтверждающих документов.

«Здесь важна системная просветительская работа со стороны социальных служб, а также активное вовлечение семей — часто именно дети и внуки пенсионеров, увереннее пользующиеся порталом „Госуслуги“, могут помочь оформить положенные льготы, которые иначе так и останутся невостребованными», — заключил экономист.

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