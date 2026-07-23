Льготы и субсидии: что положено работающему пенсионеру в 60, 70 и 80 лет

Многие работающие пенсионеры ошибочно считают, что с получением зарплаты они автоматически теряют все государственные привилегии. Однако на самом деле ключевые льготы для них сохраняются, и они напрямую привязаны не столько к самому факту работы, сколько к возрасту. Какие субсидии реально получить и как не пропустить свои выплаты — в материале NEWS.ru.

Какие льготы сохраняются за работающим пенсионером вне зависимости от возраста

Как пояснила NEWS.ru доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, Росстат учитывает общую численность работающих пенсионеров, но не детализирует их по возрасту. Для этой категории граждан нет отдельных льгот, зависящих от конкретного года жизни.

«Достаточно того, что есть статус пенсионера, и все работающие пенсионеры пользуются одними и теми же льготами. Помимо льгот, прописанных для работающих пенсионеров в Трудовом кодексе, независимо от того, работает пенсионер или нет, ему предоставляются льготы по возрасту», — подчеркнула эксперт.

С момента выхода на пенсию по старости работающий человек получает целый пакет трудовых и налоговых преференций и они не меняются с каждым следующим годом, уточнил в разговоре с NEWS.ru ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев.

В базовый набор входят право на дополнительный отпуск без сохранения содержания до 14 календарных дней в году, который можно взять когда угодно, а также два оплачиваемых дня для диспансеризации с сохранением среднего заработка (их надо согласовать с работодателем).

Диспансеризация пенсионеров Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Еще одно важное послабление — возможность уволиться по собственному желанию в связи с выходом на пенсию без обязательной двухнедельной отработки. Для работающих пенсионеров с инвалидностью неоплачиваемый отпуск увеличивается до 60 дней в году. Кроме того, они освобождены от налога на имущество по одному объекту каждого вида и от земельного налога на участок площадью до шести соток. С 2025 года их пенсия вновь ежегодно индексируется наравне с неработающими — это важный бонус, которого они были лишены несколько лет.

Какие льготы появляются у работающих пенсионеров после 70 лет

После 70 лет, как объяснил Расторгуев, добавляются меры поддержки, но с важным уточнением: часть из них рассчитана исключительно на неработающих граждан. Например, право на компенсацию 50% взносов на капитальный ремонт имеют только одинокие неработающие пенсионеры (или проживающие совместно с другими неработающими пенсионерами и инвалидами) и только на нормативную площадь (33 квадратных метра для одного человека, 42 — для пары). Все, что сверх нормы, оплачивается полностью. Работающие пенсионеры, даже достигнув 70 лет, на эту льготу претендовать не могут — их статус автоматически лишает права на такую компенсацию.

Само по себе достижение 70-летия не дает прибавки к пенсии — фиксированная часть страховой пенсии увеличивается только после 80 лет, напомнил эксперт. Однако есть льготы, доступные всем пенсионерам независимо от работы: после 70 лет вводится 50-процентное освобождение от уплаты госпошлины при подаче исков на сумму до 1 млн рублей. Иванова-Швец добавила, что именно с этого возраста начинают действовать региональные меры поддержки — например, дополнительные субсидии на оплату ЖКХ (при условии, что доход ниже установленного порога) и льготы на проезд в общественном транспорте, которые в ряде регионов предоставляются всем пенсионерам, вне зависимости от трудоустройства.

Какие льготы появляются у работающих пенсионеров после 80 лет

Настоящий переломный момент наступает в 80 лет. По словам Расторгуева, этот возраст — самый значимый рубеж с точки зрения федеральных льгот. Фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается автоматически, без необходимости подавать заявление, причем надбавка начисляется не со дня рождения, а с первого числа следующего месяца. Это касается всех пенсионеров, включая работающих, — статус занятости здесь не играет роли.

Социальный работник оказывает помощь пенсионеру Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова подтвердила в беседе с NEWS.ru, что наиболее существенный объем льгот действительно положен пенсионерам старше 80 лет и для работающих это прежде всего удвоение фиксированной выплаты (сейчас это 19 169,38 рубля), которое начисляется автоматически.

Кроме того, для всех пенсионеров старше 80 лет, независимо от работы, предусмотрены особые условия социального обслуживания — например, приоритетное право на получение помощи социального работника на дому. А вот компенсация капремонта (100% с 80 лет) остается прерогативой только тех, кто уже не имеет официального трудового дохода, и здесь возрастной рубеж в 80 лет ситуацию не меняет.

Как работающему пенсионеру оформить льготы и не пропустить сроки

Что касается процедуры оформления, то здесь тоже есть важные нюансы. С 2026 года большинство налоговых льгот и надбавка после 80 лет назначаются автоматически на основании данных Социального фонда и налоговой службы — обращаться лично не нужно.

Однако часть преференций по-прежнему требует личного обращения. В первую очередь это касается региональных мер поддержки — субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (они предоставляются при условии, что расходы на ЖКХ превышают определенный процент от дохода семьи) и льгот по газификации, которые действуют в отдельных субъектах РФ. Также это относится к компенсации проезда в общественном транспорте.

Для оформления таких региональных льгот необходимо подготовить стандартный пакет документов: паспорт, документы на квартиру, справку о составе семьи, а также справку о доходах (для субсидий на ЖКХ). Подать заявление можно через портал «Госуслуги», МФЦ или в отделении социальной защиты по месту жительства.

И здесь эксперты предупреждают о критической детали: льготы начисляются с месяца подачи заявления, а не задним числом, поэтому тянуть с оформлением не стоит — иначе можно потерять несколько месяцев выплат.

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