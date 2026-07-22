Стало известно, как уйти на пенсию в 50 лет в 2026 году Депутат Чаплин: матери пятерых и более детей вправе уйти на пенсию в 50 лет

Женщины, родившие пятерых и более детей, могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, таким же правом обладают матери, воспитавшие ребенка-инвалида до восьмилетнего возраста.

В 2026 году, несмотря на продолжающийся переходный этап пенсионной реформы, отдельные категории россиян сохраняют право на досрочное назначение пенсии. Наиболее распространенный случай — матери, воспитавшие пять и более детей до исполнения им восьми лет. Они выходят на пенсию в 50 лет при страховом стаже от 15 лет и наличии 30 пенсионных коэффициентов. Для матерей с четырьмя детьми возраст выхода снижен до 56 лет, с тремя — до 57 лет. Женщины, которые воспитывали ребенка-инвалида с детства до восьмилетнего возраста, также могут оформить пенсию в 50 лет при стаже не менее 15 лет. Отцы детей-инвалидов в аналогичной ситуации получают право с 55 лет, — пояснил Чаплин.

Он подчеркнул, что льготой может воспользоваться только один из родителей, а наличие у ребенка инвалидности в прошлом имеет значение, независимо от его текущего состояния здоровья. По словам парламентария, чтобы подать заявление, нужно обратиться в Социальный фонд России через МФЦ, портал «Госуслуги» или лично посетить клиентскую службу.

Другое основание для досрочного выхода — трудовая деятельность во вредных или опасных условиях. Для работников, занятых на производствах по Списку № 1: мужчины могут выйти на пенсию в 50 лет при спецстаже от 10 лет, женщины — в 45 лет при стаже от 7,5 года. По Списку № 2 (тяжелые условия труда): мужчины выходят на пенсию в 55 лет, женщины — в 50 лет. Жители Крайнего Севера, занятые в традиционных отраслях — оленеводстве, рыболовстве или охоте, также имеют льготу: мужчины — с 50 лет при общем стаже 25 лет, женщины — с 45 лет при стаже 20 лет, — добавил Чаплин.

Он подчеркнул, что также важно обратить внимание на безработных граждан предпенсионного возраста — мужчин старше 59 лет и женщин старше 54 лет. По словам депутата, если они были уволены по сокращению штата или из-за ликвидации компании, состоят на учете в центре занятости и не могут найти работу, им может быть назначена досрочная пенсия.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в России с 1 августа ожидается повышение выплат для работающих пенсионеров. Она подчеркнула, что в стране каждый год индексируется свыше 40 социальных пособий.