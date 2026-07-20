В Госдуме ответили, когда повысят выплаты для работающих пенсионеров Депутат Бессараб: с августа будет повышение выплат для работающих пенсионеров

В России с 1 августа ожидается повышение выплат для работающих пенсионеров, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что в стране каждый год индексируются свыше 40 социальных пособий.

С 1 января будут повышаться выплаты, касающиеся непосредственно заработной платы. Это, например, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам. Такие виды пособий зависят в том числе от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Поскольку минимальный размер оплаты труда у нас повышается 1 января, то эти выплаты будут повышены 1 января, — отметила Бессараб.

Парламентарий сообщила, что с 1 февраля 2026 года в России будет проведена индексация всех социальных выплат и льгот, включая материнский капитал, пособия по инвалидности и критериям нуждаемости. Повышение затронет все социальные выплаты наравне с пенсионными.

Страховая пенсия по старости в предстоящем году будет проиндексирована дважды: 1 февраля — с учетом фактической инфляции, 1 апреля — за счет роста инвестиционного портфеля фонда. В текущем году повышение было однократным (с 1 января), а социальные выплаты увеличат с 1 апреля.

С 1 октября планируется повышение пенсий и денежного довольствия военнослужащих. В этот же период традиционно увеличиваются заработные платы сотрудников силовых структур и государственных служащих, уточнила депутат.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов указал, что рассчитывать инфляцию для пенсионеров нужно на основе отдельной пенсионной потребительской корзины. Он также считает необходимым проводить индексацию выплат не раз в год, а ежеквартально.