Выплаты и льготы для тех, кому за 60, в 2026-м: полный список, как оформить

Выход на заслуженный отдых дает человеку право на ежемесячную пенсию. Однако с момента оформления выплаты он обретает новый статус — пенсионер, который открывает доступ к налоговым, жилищным, медицинским и транспортным преференциям. NEWS.ru рассказывает, какие льготы положены тем, кому за 60, и как их оформить.

От чего зависит набор льгот для российского пенсионера

Какие именно льготы получит пенсионер, зависит от двух ключевых факторов — уровня власти, утвердившей поддержку, и типа назначенной пенсии, объяснил NEWS.ru Андрей Гиринский, доцент экономического факультета РУДН.

Все существующие преференции делятся на федеральные и региональные. Первые действуют на всей территории страны с едиными для всех условиями. Вторые устанавливают местные власти — они исходят из наполняемости региональной казны и местных социально-экономических особенностей.

По словам эксперта, никто не заставляет пенсионера выбирать что-то одно. Он вправе получать поддержку и от федерации, и от региона одновременно.

Кроме того, объем и состав льгот варьируются в зависимости от того, какая именно пенсия назначена гражданину. Сегодня в России их три основных типа:

страховая (назначается по старости, инвалидности либо при потере кормильца);

социальная;

военная.

Чаще всего человеку оформляют одну пенсию. Но закон делает исключение для некоторых категорий — например, для инвалидов из-за военной травмы или отдельных ветеранов боевых действий. Им разрешено получать две пенсии одновременно.

Какие льготы положены при выходе на пенсию

Эти льготы доступны, как только человек официально становится пенсионером, независимо от конкретного возраста. В общем случае в 2026 году право выхода на пенсию по старости получат женщины по достижении 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет (в 2028 году этот показатель увеличится до 60 и 65 лет соответственно).

Социальная доплата

Когда человек выходит на пенсию по старости, ему назначают страховую пенсию. При этом сейчас пенсии индексируют (повышают) как работающим, так и неработающим пенсионерам.

Если неработающий пенсионер получает в сумме меньше, чем установленный в его регионе прожиточный минимум для пенсионеров (сокращенно — ПМП), ему назначают социальную доплату к пенсии — федеральную или региональную, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Доплачивают до тех пор, пока общая сумма доходов не достигнет прожиточного минимума, действующего в регионе его проживания.

По словам эксперта, при расчете общей суммы доходов учитывают все деньги, которые пенсионер получает от государства, а именно:

пенсию;

срочную пенсионную выплату;

дополнительное материальное обеспечение;

ежемесячную денежную выплату (вместе со стоимостью набора социальных услуг);

другие денежные меры поддержки от местных властей (кроме тех, что платят один раз).

«Для назначения социальной доплаты к пенсии не важен возраст, важен именно результат сравнения прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания и общего материального обеспечения пенсионера», — подчеркнул Балынин.

Представим, что в регионе, где проживает пенсионер, прожиточный минимум в 2026 году составляет 18 000 рублей (это выше, чем в среднем по России: в 2026 году общероссийский минимум — 16 288 рублей). При этом все доходы пенсионера составляют 14 000 рублей в месяц. Тогда ему назначат региональную социальную доплату в размере 4000 рублей — ровно столько, чтобы дотянуть до местного прожиточного минимума.

Налог на имущество физических лиц

Пенсионеры полностью освобождаются от уплаты этого налога в отношении одного объекта каждого вида недвижимости.

«Это одна квартира, один дом, один гараж. Если объектов одного вида несколько, льгота применяется к тому, у которого кадастровая стоимость выше», — пояснил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Земельный налог

Для пенсионеров установлена федеральная льгота, освобождающая от налогообложения шесть соток земельного участка. «Если участок меньше шести соток или равен этой площади, налог не пла́тите», — сказал Чаплин.

В случае если площадь надела превышает эту норму, расчет налога производится только с кадастровой стоимости оставшейся, превышающей лимит, части.

Транспортный налог

Льготы по этому налогу регулируются не федеральным, а региональным законодательством. Их наличие и размер варьируются в зависимости от субъекта РФ. В одних регионах пенсионеры могут быть полностью освобождены от уплаты (часто — на автомобили малой мощности), в других — имеют право на скидку (например, 50%), а где-то специальные льготы для данной категории не предусмотрены.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Государственные пенсии, а также иные установленные законодательством пенсионные выплаты не облагаются НДФЛ. Кроме того, пенсионеры могут быть освобождены от налога с доходов, полученных от продажи имущества (недвижимости, транспортных средств), при условии владения этим имуществом в течение минимального срока, установленного Налоговым кодексом. Как правило, три или пять лет в зависимости от объекта и даты приобретения.

Трудовые гарантии (для работающих пенсионеров)

Дополнительный неоплачиваемый отпуск

Работающий пенсионер вправе получить до 14 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы. Даты такого отпуска работник выбирает самостоятельно, согласовав их с работодателем.

Привилегия при выборе времени отпуска

При составлении графика ежегодных оплачиваемых отпусков пенсионер имеет преимущественное право выбрать удобный для себя период отдыха.

Защита от возрастной дискриминации

Закон прямо запрещает отказывать в заключении трудового договора или расторгать его по инициативе работодателя по мотивам, связанным с достижением работником пенсионного возраста.

Социальные и транспортные льготы

Данные меры поддержки устанавливаются субъектами РФ, поэтому их объем и условия предоставления различаются в зависимости от региона проживания.

Компенсация расходов на проезд

Самая распространенная льгота — право на льготный или полностью бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте. Как правило, эта преференция предоставляется по достижении общеустановленного пенсионного возраста.

Обеспечение лекарственными препаратами

Бесплатное получение лекарств по рецепту врача гарантировано лишь льготным категориям пенсионеров (например, инвалидам, участникам боевых действий). Для остальных граждан пенсионного возраста такая возможность существует только при условии ее финансирования из регионального бюджета в рамках местных социальных программ.

Санаторно-курортное лечение

Пенсионер имеет право на получение бесплатной путевки в санаторий по медицинским показаниям. Важное условие — сохранение в натуральной форме так называемого набора социальных услуг (то есть когда пенсионер не отказался от НСУ в пользу денежной выплаты).

Диспансеризация

По словам Чаплина пенсионеры имеют право на бесплатную диспансеризацию, причем с 40 лет она проводится ежегодно.

«Работающим пенсионерам положены два оплачиваемых выходных дня в год для ее прохождения с сохранением среднего заработка», — уточнил он.

Как оформить положенные льготы

Социальная доплата к пенсии назначается беззаявительно. Но, как пояснил Никита Чаплин, не все меры поддержки включаются автоматически. Что-то налоговая служба применяет сама, а за чем-то придется обратиться лично.

Без участия заявителя, например, действуют льготы по имущественному и земельному налогам. «Эти послабления налоговая служба применяет автоматически на основании данных из Социального фонда, подавать заявление не нужно», — подчеркнул депутат. Чаплин.

Транспортный налог — совсем другая история. «Здесь заявление подавать нужно — через личный кабинет налогоплательщика или МФЦ», — сказал Чаплин, напомнив, что льготы по этому сбору устанавливают регионы, и без письменного запроса их могут просто не применить.

Кроме того, депутат перечислил и другие случаи, когда без личного визита не обойтись. Это жилищная субсидия (если расходы семьи на коммуналку превышают установленную в регионе долю от совокупного дохода), льготный проезд в общественном транспорте — для его оформления нужно получить социальную карту в органе соцзащиты или МФЦ.

Пенсионерам — жителям Крайнего Севера — раз в два года положена компенсация проезда к месту отдыха, и эту выплату, по словам Чаплина, также оформляют через Социальный фонд.

Еще один важный момент, на который обратил внимание депутат, — набор социальных услуг (лекарства, санаторий, проезд). Если пенсионер хочет изменить форму его получения (например, вернуть натуральные льготы вместо денег или наоборот), заявление необходимо подать до 1 октября текущего года на следующий год, уточнил собеседник NEWS.ru.

Каков порядок действий

Чаплин советует россиянам после выхода на пенсию зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС и проверить, какие льготы уже применены». «Затем стоит зайти на портал „Госуслуги“ в раздел „Льготы и выплаты“, чтобы увидеть полный перечень доступных мер поддержки с учетом вашего региона», — добавил депутат.

Самый надежный способ, по мнению парламентария, лично обратиться в ближайший МФЦ «Мои документы». «Специалисты помогут оформить все, что положено по закону, — объяснил Чаплин. — Не откладывайте — лучше сделать это в первые же месяцы после выхода на пенсию».

