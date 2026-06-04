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04 июня 2026 в 20:56

Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
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Отношения между Россией и Азербайджаном выстраиваются в очень позитивном ключе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Он также анонсировал предстоящую встречу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что у Москвы были и остаются добрые отношения с Баку. По его словам, Алиев, в частности, вкладывает много сил в наполнение конкретным содержанием договора о стратегическом взаимодействии с Россией.

Расцениваю [отношения РФ и Азербайджана] как очень хорошие. У нас добрые отношения с Азербайджаном всегда были и есть такие. И в экономике, и в политической сфере, — сказал Путин.

Ранее посол Баку в Москве Рахман Мустафаев заявил, что минувший год был непростым для отношений России и Азербайджана, однако благодаря усилиям лидеров двух стран ситуацию удалось выправить. По его словам, трагическая страница перевернута, и сейчас государства находятся в активной фазе нормализации и развития отношений.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин отметил, что доверительный диалог между президентами России и Азербайджана обеспечил выход на качественно новый уровень связей стран. По его словам, в принципы, на которых строятся отношения стран, можно включить общее языковое пространство и устоявшиеся связи между народами.

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