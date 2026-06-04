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04 июня 2026 в 15:41

Галузин раскрыл принципы, на которых строятся отношения Москвы и Баку

Галузин: диалог Путина и Алиева обеспечил двум странам выход на новый уровень

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Доверительный диалог между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым обеспечил выход на качественно новый уровень связей стран, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФ. По его словам, в принципы, на которых строятся отношения Москвы и Баку, можно также включить общее языковое пространство и устоявшиеся многогранные связи между двумя народами, передает корреспондент NEWS.ru.

И хотел бы особо акцентировать сложившийся между нашими лидерами, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Алиевым, доверительный диалог. Он является двигателем наших отношений, и именно он обеспечил выход на качественно новый уровень российско-азербайджанских связей, — отметил дипломат.

Ранее Галузин заявил, что Россия готова всячески содействовать сближению Азербайджана с Евразийским экономическим союзом. По его оценке, это положительно скажется на экономике республики за счет доступа к общему рынку товаров и расширения сотрудничества в сфере транспорта, услуг и инвестиций.

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