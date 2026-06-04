В МИД России подтвердили готовность поддержать Азербайджан на пути в ЕАЭС

Россия готова всячески содействовать сближению Азербайджана с Евразийским экономическим союзом, что укрепило бы хозяйственные связи на общем пространстве, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума. По его оценке, это положительно скажется на экономике республики за счет доступа к общему рынку товаров и расширения сотрудничества в сфере транспорта, услуг и инвестиций, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы готовы всячески содействовать сближению Азербайджана с этим интеграционным объединением, поскольку это способствовало бы, на наш взгляд, дальнейшему укреплению уже сложившихся хозяйственных связей на общем для нас евразийском пространстве. К тому же, на наш взгляд, это имело бы хороший положительный эффект для экономики Азербайджана, поскольку страна получала бы доступ к преимуществам общего рынка товаров и смогла бы нарастить сотрудничество в сфере транспорта, услуг и инвестиций, — сказал Галузин.

Замминистра также отметил, что Азербайджан способен стать одним из ключевых транспортно-логистических узлов большого евразийского пространства. Он подчеркнул, что российская сторона нацелена на гармоничное и взаимодополняющее сопряжение на Южном Кавказе всех широтных и трансконтинентальных магистралей.