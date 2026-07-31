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31 июля 2026 в 17:21

Причастным к атакам ВСУ на Россию пообещали возмездие

МИД России: причастные к атакам ВСУ понесут ответственность

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Причастные к атакам Вооруженных сил Украины на российские регионы после неминуемого краха украинских протеже понесут свою долю ответственности, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в этом нет сомнений.

Деструктивный вклад всех вовлеченных сторон в атаки на российские регионы не остается незамеченным и тщательно фиксируется. Нет никаких сомнений, что причастные к вышеупомянутым нападениям понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их украинских протеже, — говорится в комментарии Захаровой.

Ранее Захарова отметила, что швейцарский нейтралитет гнется ровно туда, куда выгодно, и настолько, насколько выгодно. По ее словам, в 1940-х годах эта позиция склонялась в пользу Берлина, а сейчас смещается в сторону Киева и Брюсселя.

Захарова заявила, что европейские страны отказываются выслушивать позицию России по Украине. В то же время Запад постоянно пытался «влезть» за стол переговоров, отметила она. По ее словам, в Европе подавляется любая точка зрения, которая не согласуется с официальной западной позицией. Она напомнила, что издание Politico отказалось публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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Мария Захарова
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