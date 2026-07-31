Швейцарский нейтралитет гнется ровно туда, куда выгодно, и настолько, насколько выгодно, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, в 1940-х годах эта позиция склонялась в пользу Берлина, а сейчас смещается в сторону Киева и Брюсселя.

Вот что такое швейцарский «гибкий нейтралитет», который теперь продвигают в Берне. Он гнется ровно туда, куда выгодно, и ровно настолько, насколько выгодно. В 1940-х он гнулся в сторону Берлина, потому что там были золото и рынок. Сегодня он гнется в сторону Киева и Брюсселя, — написала Захарова.

По данным МИД Швейцарии, на которые сослалась Захарова, 27 сентября в стране состоится голосование по «инициативе о нейтралитете». В ее рамках предлагается закрепить в основном законе принцип «постоянного и вооруженного нейтралитета», а также ввести запрет на участие в санкционных режимах. При этом власти рекомендуют гражданам проголосовать против этой инициативы.

Ранее Захарова заявила, что европейские страны отказываются выслушивать позицию России по Украине. В то же время Запад постоянно пытался «влезть» за стол переговоров, отметила она.