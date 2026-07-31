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31 июля 2026 в 10:42

Удары по Украине сегодня, 31 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Вооруженные силы России 31 июля нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 31 июля

ВС РФ в ночь на 31 июля нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Киеве баллистической ракетой уничтожен завод беспилотников Terminal Autonomy (американская компания, выпускала дроны AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet). В Одесской области, в порту Одесса уничтожены резервуары с ГСМ для ВСУ. В порту Южный поражен сухогруз с военным грузом. В Новых Белярах — перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива. В Харькове прилет БПЛА „Молния“ в Слободском районе», — отметил он.

В Харьковской области поражены законные цели управляемыми авиабомбами, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В Слободском районе объект ВСУ атакован беспилотником „Молния“. Под утро БПЛА ударили по терминалу „Новой почты“ на окраине Харькова, возник пожар. „Герани“ также нанесли удары по целям в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало. При этом в оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России в течение вечера 30 июля нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Уточняется, что в результате ударов в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинской армии. Кроме того, на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», осуществлявшее доставку военного груза в один из портов Украины, добавили в МО РФ.

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